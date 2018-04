المتوسط:

منحت الحكومة الليبية المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثنى، عطلة رسمية غدا الثلاثاء لكل القطاعات بها، بمناسبة عيد العمال.

وافاد بيان صادر عن الحكومة الليبية المؤقتة، أن غدا الثلاثاء يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال، ويستثنى من ذلك الإدارات والمؤسسات والمرافق التى تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتهم.

The post حكومة الثني بمناسبة عيد العمال: تعطي الموظفين عطلة رسمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية