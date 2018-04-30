السويحلي يعزي الشعب الليبي بفقدان ثلاثة من جنود الوطن المجهولين

عين ليبيا

نشر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي على صفحته الرسمية في فيسبوك تعزية بضحايا الطائرة التي سقطت بالأمس قرب حقل الشرارة قائلاً: «اليوم فقدنا ثلاثة من جنود الوطن المجهولين العميد المبروك عمر ورفيقيه لم يتوقفوا يوماً عن العطاء ولَم يعجزهم شُح الإمكانيات ولَم يتعذروا أبدا بغياب دعم الدوله أو هزالة المرتبات ( التى أعلاها لا يتجاوز 1000 دينار )، تحدوا كل المُعوقات وركبوا كل الصعاب بل أحيانا غامروا بأعز ما يملكون وهي حياتهم من أجل الوطن».

مضيفاً أن هؤلاء حقًا هم الرجال الذين تُبنى بهم الأوطان وتعتز بهم الشعوب ويفتخر بهم أمثالهم من الرجال وتشرأب لهم الأعناق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا