النفط الليبي يجد طريقه إلى إسرائيل..مامدى صحة هذه المعلومات؟

نشر موقع TankerTracker هو موقع مجاني متخصص بالنفط يُقدم المقدار اليومي للبراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة الموجودة في مختلف المواقع في العالم ويقدم المعلومات عن اعداد هذه البراميل التي تُنقل بين البلدان، حيث جاء في منشور للموقع على الحساب الرسمي في تويتر أن النفط الليبي يجد طريقه إلى إسرائيل.

وفضّل الموقع حجب اسم السفينة مع التواريخ والوقت، وأضاف أن جميع البيانات والصور الملتقطة يحتفظ بها الموقع ويتحفظ على نشرها.

وهنا نطرح هذا التساؤل، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ بانتظار إجابة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط!!.

LIBYAN OIL FINDS ITS WAY INTO ISRAEL

Please note that we decided to withhold the name of the vessel along with the dates for the time being. We have however all the AIS data and satellite imagery to support this report. #OOTT pic.twitter.com/UoaVq95P7N

— TankerTrackers.com🛢 (@TankerTrackers) April 26, 2018

