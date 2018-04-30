اجتماع تقابلي بين بلدية سرت ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة

عقد بمقر المجلس البلدي سرت، الاجتماع التقابلي الأول برئاسة عضو المجلس البلدي سرت ابوبكر الجلاب، وبحضور عضو المجلس البلدي سرت خالد بن حسين، مع رئيس مكتب مفوضية المجتمع المدني سرت، ورؤساء وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني سرت.

وأوضح الناطق باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني, كما تم الاتفاق على وضع آلية من شأنها تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني داخل البلدية والسعي في إمكانية تقديم المساعدات والمشورة في مجال التدريب والتنمية البشرية, حيث أبدى عدد من مسئولي مؤسسات المجتمع المدني بعض الملاحظات والمقترحات حول أداء عملهم والعراقيل التي واجهتهم, وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق والتعاون بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني.

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