المؤقتة تعلن غدا الثلاثاء عطلة رسمية

العنوان -البيضاء
أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن يوم غد الثلاثاء الموافق 1 مايو يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.
واستثنت الحكومة المؤقتة الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتهم.
العنوان -البيضاء
أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن يوم غد الثلاثاء الموافق 1 مايو يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.
واستثنت الحكومة المؤقتة الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتهم.
الانتخابات هي الحل الأخير لأزمة ليبيا. ويجب العودة لدستور 51 مع بعض التعديلات لنخرج من هذه الفوضي العارمة التي يعيشها شعب ليبيا الذي يحتضر.
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