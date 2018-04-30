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المؤقتة تعلن غدا الثلاثاء عطلة رسمية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان -البيضاء

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن يوم غد الثلاثاء الموافق 1 مايو يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

واستثنت الحكومة المؤقتة الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتهم.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • الانتخابات هي الحل الأخير لأزمة ليبيا. ويجب العودة لدستور 51 مع بعض التعديلات لنخرج من هذه الفوضي العارمة التي يعيشها شعب ليبيا الذي يحتضر.

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