المؤقتة تعلن غدا الثلاثاء عطلة رسمية

العنوان -البيضاء

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن يوم غد الثلاثاء الموافق 1 مايو يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

واستثنت الحكومة المؤقتة الإدارات والمؤسسات والمرافق التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتهم.



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