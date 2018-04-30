رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري يتابع استعداد الكلية العسكرية لتخريج الدفعة الـ 51

توكرة 30 أبريل 2018 (وال) – شهدت الكلية العسكرية بتوكرة الأحد الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية الخاصة بإقامة حفل تخريج الدفعة الـ 51 من طلبة الكلية العسكرية، بالتزامن مع ذكرى انطلاق معركة الكرامة للقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وترأس الاجتماع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة-بن جواد رئيس الغرقة الأمنية المشتركة بنغازي الفريق عبد الرازق الناظوري، بحضور رؤساء الأركان وآمر الكلية العسكرية.

ووقفت اللجنة على آخر التجهيزات والاستعداد الخاصة بالحفل، وتابعت عروضا تحضيرية ضمت كراديس عسكرية من كافة أركان القوات المسلحة المستهدفين بالتخريج. (وال – توكرة) ا م

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