الشيباني: المركزي يتجاهل فتح اعتمادات لصندوق موازنة الأسعار

أعلن رئيس صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، الاثنين، عجز الصندوق عن توريد المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مستهجنًا تجاهل مصرف ليبيا المركزي لمطالب الصندوق بفتح اعتمادات مستندية لتوريد السلع المخصصة له.

وقال الشيباني في تصريح للرائد، إن المصرف المركزي لم يفتح أي اعتماد للصندوق منذ أكتوبر من العام الماضي، مضيفا أن مخازن الصندوق باتت خالية من كل السلع الغذائية التي وردت لصالح المواطنين، مستثنيًا جزءا قليلا من المكرونة ومعجون الطماطم، يستمر الصندوق في توزيعها شهريًّا بحسب الخطة الموضوعة.

وأضاف الشيباني أن إدارة مصرف ليبيا المركزي ترى في نفسها سلطة لا سلطان عليها، مبينا أن المركزي يفتح اعتمادات للشركات الخاصة، ويمتنع عن فتح اعتمادات للصندوق بالرغم من تقديمه مناقصات للمركزي منذ أكتوبر المنصرم.

ولفت الشيباني إلى أن المركزي ومن خلال محافظه الصديق الكبير يقحم نفسه فيما ليس من اختصاصاته مثل، مقابلة السفراء والدبلوماسيين وغير ذلك، ويتجاهل أوضاع المواطنين ومعاناتهم من نقص السيولة، وغلاء السلع الغذائية.

وذكر الشيباني أن دور وزارة الاقتصاد بهذا الشأن غير فاعل في ظل انتشار ما وصفه بالتلاعب وتغليب المصلحة الخاصة، مضيفا أنه من غير المعقول أن يصبح شهر رمضان فرصة للسرقة والنهب، وحجة لحصول فئة محدودة العدد على ميزانية ليبيا، حسب تعبيره.

يذكر أن المجلس الرئاسي قرر، الأربعاء، تخصيص 450 مليون دولار لاستيراد سلع تموينية قبيل شهر رمضان.

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