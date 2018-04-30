نصية يطالب بإجراء انتخابات رئاسية ثم برلمانية قبل نهاية 2018

أكد رئيس لجنة الحوار ببرلمان طبرق عبدالسلام نصية أن الذهاب إلى الانتخابات بالوضع الحالي المتمثل في استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وتفاقمهما وانتشار الفساد الإداري والمالي والفوضى العارمة التي تمهد لاستخدام القوة والعنف في الصراع على النفوذ والمكاسب ومع تعثر إصدار قانون الاستفتاء وتعديل اتفاق الصخيرات لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، مطالباً بإجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية في نهاية عام 2018م.

واشترط نصية في تدوينة على صفحته بفيسبوك، اليوم الاثنين، أن تكون هذه الانتخابات رئاسية وبرلمانية ولا ننخدع مرة أخرى بإجراء انتخابات برلمانية فقط ونظل نلف في نفس الحلقة بقيادة جماعية هشه غير قادرة على استعادة الدولة.

وطالب لإنجاح ذلك بتعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها وأشراف الأمم المتحدة على ذلك.

كما طالب بتشكيل لجنة من مجلسي النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي بإجراء تعديلات محدودة على مقترح لجنة فبراير، مضيفاً “على سبيل المثال المادة (1) والمادة (3) انتخاب الرئيس مباشر أو غير مباشر، المادة (5) تحديد مدة زمنية لمجلس النواب والرئيس والاجراءات في حالة عدم وجود دستور دائم”.

ودعا لاستمرار هيئة صياغة الدستور لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة، مشدداً على مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري بمقترح فبراير الجديد وإصدار قانون الانتخابات.

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