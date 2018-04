المتوسط:

تمكن رجال جهاز البحث الجنائي بمدينة طبرق من ضبط شخص يقوم بترويج المخدرات داخل الحرم الجامعي في كلية التربية بجامعة طبرق، وذلك بعد ووردت معلومات من أحد الطلاب التي أكدته تحريات البحث.

ووردت معلومات إلى جهاز البحث الجنائي بمدينة طبرق تفيد بأن هناك شخصا يقوم بترويج وبيع مخدرات نوع «حشيش»، وأقراص مخدرة «ترامدول» داخل كلية التربية بجامعة طبرق.

واتجهت دورية تابعة لقسم البحث الجنائي بعد تحري وتقصي المعلومات للتأكد من صحتها، حيث تم ضبط المتهم والتحقيق معه، بمواجهته بما أسفر عنه البحث اعترف أنه منذ فترة يتردد على الكلية ويبيع هذه الممنوعات، وهناك بعض الطلبة والموظفين تورطوا بالشراء منه، لافتا إلى أنه كان سيتوجه للبيع بالكليات المتبقية من جامعة طبرق في ظل غياب الأمن.

وتعاني كلية التربية مشاكل عدة منذ انفصالها عن جامعة عمر المختار البيضاء، منها مشاكل نقص أعضاء هيئة التدريس واعتداء الشباب المخمورين على الحرم الجامعي وعلى الطلاب بالسب والشتم وكذلك الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس المغتربين وتلفيق التهم لهم في مقابل الحصول على امتحانات للنجاح بدون مجهود

The post «حشيش وترامادول» في كلية التربية بجامعة طبرق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية