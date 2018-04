لجنة تنفيذ مطار الزنتان تسلم أعمالها بعد 6 أعوام لمصلحة المطارات

المتوسط:

قالت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثنى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه تم أمس الاحد تسليم أعمال اللجنة المشرفة على تنفيذ مرافق بمطار الزنتان والمشكلّة بقرار من المجلس البلدي الزنتان بتاريخ 2012 م برئاسة د. رجب عكرة، إلى مصلحة المطارات.

وأكد منشور المصلحة قيام اللجنة المشار إليها بتسليم جميع أعمال اللجنة الرئيسية، واللجان الفرعية التابعة لها لمصلحة المطارات، بمقر المجلس البلدي الزنتان بحضور رئيس مصلحة المطارات أ. إمحمد الأطرش.

