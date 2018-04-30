جهود ذاتية للتأمين من شباب أوباري

تسعى الغرفة الأمنية المشتركة في حي المشروع في أوباري لتأمين الحي، بعد إطلاقها عملية أمنية تضمنت إنشاء نقاط أمنية، تواجه انتشار السلاح وعمليات السطو والحرابة.

وتعمل الغرفة بتعليمات مجلس أعيان وحكماء الطوارق في مدينة أوباري، فيما يطالب أفرادها المجلس البلدي ومدير مديرية الأمن والكتائب العسكرية بضرورة دعمهم للتنسيق في حفظ الأمن بالمنطقة.

ونبهت الغرفة من خلال بيان لها، بعدم حمل السلاح في الشوارع والسيارات، وإزالة التعتيم من جميع المركبات، محذرة بأنه سيتم حجز وتوقيف كل من يعارض هذه الإجرءات، ومصادرة السلاح في حال وجوده، مستثنية أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية.

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