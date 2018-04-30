فخامة رئيس مجلس النواب الليبي: من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب وسنتجه لانتخابات مباشرة

القاهرة 30 أبريل 2018 (وال) -قال فخامة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح عيسى، أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا يجب أن تتم قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة.

جاء ذلك خلال حوار صوتي أجرته مع فخامته صحيفة المرصد الليبية، مساء أمس الأحد 29 أبريل الجاري، خلال تواجده في القاهرة، وتحدث فيه عن آخر المستجدات ورؤيته لحل الأزمة السياسية عقب لقاءاته الأخيرة بما فيها لقاءه مع رئيس ما يسمى مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري.

وعن إمكانية الوصول لاتفاق سياسي في ليبيا، رأى رئيس مجلس النواب أنه من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب.

وأعرب فخامته عن اعتقاده بضرورة أن يتم انتخاب رئيس للدولة، ليكلف رئيس وزراء يحل مشاكل الشعب.

وقال سأعرض هذه الفكرة على زملائي في مجلس النواب، مؤكدا أن هذا مطلب شعبي.

وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عن أن المبعوث غسان سلامة أخبر فخامته بأن كل الاستطلاعات في ليبيا بينت رغبة المواطنون بالتوجه للانتخابات.

وأشار إلى أن هناك توجه دولي وأممي داعم للتوجه للانتخابات في ليبيا كحل للازمة.

ورأى المستشار عقيلة صالح بأنه “يجب التعجيل في التوجه للانتخابات الرئاسية لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام”.

وقال إن “مجلس النواب والدولة تأخرا في الوفاء بالتزاماتهما”، وأوضح بقوله ” أنا شخصياً أؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام”.

وأكد عقيلة على أنه بداية الأسبوع القادم سيعرض الأمر على مجلس النواب والشعب الليبي.

وعن رؤيته لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي قال ” الوقت لا يسعفنا لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا على أن المخرج هو الانتخابات في شهر سبتمبر القادم”.

وكشف عن أنه ومجلس النواب سيتجهون لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للانتخابات وإعطاء الناس فرصة للترشح.

وعن زيارته للمغرب قال فخامة رئيس مجلس النواب إنها كانت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، وتزامنت مع زيارة خالد المشري الذي دعاه رئيس مجلس النواب المغربي.

وكشف عن أن الوفد المرافق له والوفد المرافق للمشري لم يلتقيا للتفاوض وقال ” ما جمعني مع المشري هو وجبة عشاء أقامها وزير خارجية المغرب”.

وعما دار بينه ووزير خارجية المغرب، قال إن وزير الخارجية المغربية سألني عن مآل الاتفاق السياسي فقلت “إن مجلس النواب له ثوابت محددة منها تعديل الرئاسي واحترام مقررات مجلس النواب”.

وعن رأي المشري في هذا الشأن، قال فخامته أن “المشري وعد بالاستجابة، ولكن مصلحة ليبيا والاتجاه الدولي هو أن من مصلحة ليبيا التوجه لانتخابات رئاسية ثم برلمانية”.

وأعلن فخامته بأنه سيقوم بدعوة أعضاء مجلس النواب لمناقشة مسألة الانتخابات والبث فيها ومناقشة قرار مجلس النواب رقم 5 للعام 2014 بالخصوص، والقاضي بانتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب. (وال – القاهرة) س ع / ا م

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