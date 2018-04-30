صحيفة ليبِراسيون الفرنسية: مليشيات مصراتة تتعامل بعنصرية مع أهالي تاورغاء

قالت صحيفة ليبِراسيون الفرنسية أنه بالرغم من وعود حكومة الوفاق منذ الأول من شهر فبراير الفائت، بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، إلا أنهم لا يزالون عالقين في مخيم قرارة القطف، بعد أن تم قصف المدينة من قبل حلف شمال الأطلسي “ناتو” عام 2011م، مما أدى إلى تدميرها وتهجير السكان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير نشرته، السبت الماضي إنه في خريف عام 2011م، بعد الإطاحة بنظام القذافي، انتهزت ميليشيات مدينة مصراتة، الفرصة لتدمير ما تبقى من مدينة تاورغاء بعد قصف الناتو لها.

وأشارت ليبِراسيون، إلى أن ميليشيات مصراتة تتهم أهالي تاورغاء بأنهم جعلوا من مدينتهم مقرا للقوات الموالية لنظام القذافي، خلال ـ”حصار مصراته” عام 2011م، بالإضافة إلى العنصرية تجاه أهالي تاورغاء بسبب لون بشرتهم السوداء.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العديد من أهالي مدينة مصراتة توجهوا إلى “تجارة العبيد”، عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يطلقون على أصحاب البشرة السوداء “الفئة الثانية”.

ونقلت ليبِراسيون، عن فتاة تاورغية في مخيم قرارة القطف، تدعى سلمى مصباح، كيف تصنع سجادة دائرية بإبرة كبيرة وخيوط خشنة، لتبيع هذه القطعة الحرفية في السوق، مؤكدة أن سلمى مثلها مثل 312 عائلة تاورغية، تنتظر أن تفتح مجموعات مصراتة المسلحة الطريق البالغ طوله 30 كيلومترا، والذي يفصلها عن موطن أجدادها: مدينة تاورغاء.

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