المتوسط:

عقد رئيس المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، اجتماعا صباح اليوم الاثنين، مع مصطفى الجعيبي رئيس مجلس الإدارة بالهئية العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس.

وبحسب بيان للمنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات الثنائية بين المنظمة والصندوق خلال هذه الفترة والمتعلقة بمتابعة موضوع المرضى .

The post «الليبية للسلم والإغاثة» تبحث مع «التضامن الاجتماعي»أزمات المرضى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية