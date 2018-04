المتوسط:

استقبل وزير الخارجية المصري صباح اليوم الاثنين، نظيره الأوكراني بافلو كليمكين الذي يقوم بزيارة إلى مصر، وردا على استفسار وزير الخارجية الأوكراني عن مستجدات الأوضاع الإقليمية والموقف المصري إزاءها، حيث استعرض الأول، خلال الاجتماع رؤية مصر وتقييمها لمستجدات الأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وتطرق اجتماع الوزيرين التطورات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها سوريا وليبيا، كما تطرق الاجتماع إلى القضية الفلسطينية والجهود المصرية المتواصلة التي تستهدف تحقيق المصالحة داخل البيت الفلسطيني، فضلا عن تقييم مصر للموقف الدولي تجاه سبل دفع عملية السلام.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «إن زيارة وزير خارجية أوكرانيا لمصر تكتسب أهميتها لكونها أول زيارة على هذا المستوى السياسي بين البلدين منذ عام ٢٠١٠، حيث أكد الوزيران حرصهما على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين باعتبارها الدرع الرئيسي للعلاقات الثنائية».

The post الوضع الليبي على مائدة اجتماع وزيري الخارجية المصري والأوكراني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية