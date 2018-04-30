وكيل عام وزارة الصّحة يَبحث احتياجات جِهاز الإِمداد الطّبي فرع البيضاء

البيضاء 30 أبريل 2018 ( وال ) – عقد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، الدكتور سعد عقوب، ظهر أمس الأحد اجتماعا موسعا مع مدير جهاز الإمداد الطبي فرع البيضاء، رواد الصغير، وعدد من رؤساء الأقسام في الجهاز.

وبحث في الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة، معتز الطرابلسي، ومدير مكتب العلاقات العامة، عبدالله البراني، إجراءات عمل فرع الجهاز بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام والبدء العمل الفعلي؛ وحل كافة المختنقات والصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الصحي الليبي واحتياجاتها الطارئة لضمان استمرار عمله وتقديم الخدمات .

كما بحث المجتمعون مع وكيل عام الصحة آلية التوزيع العادل للأدوية العامة والجراحية المتواجدة بالجهاز من قبل فرع جهاز الإمداد البيضاء على كافة البلديات والمناطق مع مراعاة معيار الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية .

ومن جانبه أصدر الوكيل العام تعليماته لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات بحل مشكلة إتمام الإجراءات المالية، ومرتبات العاملين من الصيادلة وذلك بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمدينة بنغازي.

وأكد الوكيل العام على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء إلى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي، وبذل مزيد من الجهود والاستشعار بالمسئولية في أداء المهام وبما يخدم توجهات الوزارة وبرامجها.

وعقب الاجتماع قام وكيل عام وزارة الصحة بزيارة ميدانية تفقدية لمقرات مخازن الإمداد بالبيضاء؛ واطلع عن كثب على الأدوية واحتياجات المباني من إمكانيات وصيانة وتعهد بتوفير الاحتياجات العاجلة.

وأشاد عقوب في ختام اللقاء بدور وصمود الكوادر الطبية بمخازن الإمداد الرئيسي والفرعي وحثهم على بذل المزيد من الجهود لضمان استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين انطلاقا من الإيمان بخدمة الوطن والعمل الإنساني الذي تقدمه الكوادر الصحية للمواطنين.( وال – البيضاء) س ع / ع ع

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