رئيس الحكومة المؤقتة يتفقد المرافق الصحية بمنطقة الجبل الأخضر

ليبيا – أطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أول أمس السبت على سير العمل بالمرافق الصحية الحيوية من خلال جولته التفقدية التي شملت مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية ومستشفى سوسة القروي بمنطقة الجبل الأخضر.

الثني تفقد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أقسام مستشفى شحات وأبرز احتياجاته برفقة وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير شؤون الوزارة سعد عقوب عبدالرازق ووكيل الوزارة للشؤون الفنية نوري الورفلي.

وفي السياق ذاته أجرى الثني زيارة للمستشفى القروي سوسة وإطلع على سير العمل داخل أقسامه ووحداته والتجهيزات الحديثة التي قامت الحكومة بتوفيرها لهذا المرفق الصحي.

الثني حث على ضرورة تكاتف الجهود للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد، مؤكداً دعمه منقطع النظير للقطاع من خلال توفير كافة التجهيزات التي تلزمه خدمة للمواطن وتخفيفا لمعاناته.

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