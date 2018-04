المتوسط:

استقبل مدير أمن أجدابيا عقيد رمضان مصطفى الزوام، اليوم الاثنين، رئيس فرع الاستخبارات العسكرية بالمدينة عميد جبريل شعبان المسلاتى، وذلك بمقر المديرية بالمنطقة.

وحضر الاجتماع مساعد الشؤون الأمنية عقيد عبدالرحمن يونس، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبأنهم سيكونون يدا واحدة من أجل تأمين المدينة.

