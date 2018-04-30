بدء أعمال الرصف المؤقت للجسر الرابط ما بين منطقتي الصابري واللثامة

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال) – بدأت اليوم الإثنين بلدية بنغازي وبالتعاون مع شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري بأعمال الرصف المؤقت للجسر الرابط ما بين منطقتي الصابري واللثامة.

ويأتي هذا العمل التطوعي بمساحة ثمانية أمتار عرضا وبطول خمسة وعشرون متر تقريبا من قبل الشركة لتسهيل حركة السير لحل المختنقات المرورية.

يذكرأن الهيأة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة الليبية المؤقتة قد تعاقدت مع إحدى الشركات المختصة لصيانته بالكامل.

يشار إلى أن هذا الجسر قد تم تفجيره من الجماعات الإرهابية التي تم هزيمتها ودحرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.(وال – بنغازي) ع ط/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال