الفرجاني: لا انتخابات إلا بعد صدور الدستور

قال عضو مجلس النواب، يوسف الفرجاني، أن الانتخابات تعد أحد أنجع الحلول لحل الأزمات في البلاد.

وقال الفرجاني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا الآن، يعد ضربا من الخيال لمن هو مطلع على الحال الحقيقي للبلاد، ويرى الانسداد في المشاهد السياسية”، وتابع “الانتخابات دائما حل جيد لكن وكما صرحت سابقا فإن إجراء انتخابات نزيهة، في ظل وجود نفس الهواجس من سيطرة ايدولوجيا منظمة على أجزاء مهمة من الكثافة السكانية (طرابلس وبعض نواحيها) ستعمل يقينا وليس ظنا على تمرير مرشح بعينه، ومنع آخرين منها”.

وأشار الفرجاني، إلى أن “تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأخيرة بشأن الانتخابات ما هي إلا رأي شخصي، لافتا إلى أن عقيلة أكد أنه سيعرضها على مجلس النواب خلال الجلسة القادمة للتشاور حولها”.

كما أكد عضو مجلس النواب، على دعمه لإجراء انتخابات في البلاد متى ما توفرت ظروفها، قائلا “إن ذلك يتطلب إشراف مباشر وكلي من جهات دولية ومع هذا يظل هاجس عدم القبول بنتائجها من كافة الأطراف يثير القلق”.

واختتم الفرجاني تصريحه قائلا “من وجهة نظري لا انتخابات إلا بعد صدور الدستور والانتهاء من المراحل الانتقالية وما يجب علينا الآن ويكون من الأولويات هو خروج دستور يبني عليه أي شئ، فلنفرض مثلا أن الانتخابات أجريت فعلى أي تشريع سيمضي الرئيس المنتخب الإعلان الدستوري المؤقت أم اتفاق الصخيرات الملزم حاليا بعد اعتماده من مجلس النواب سابقا”.

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