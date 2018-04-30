دورة المحاكاة لآلية عمل اتحاد المغرب العربي بتونس

تونس-العنوان

أقيمت دورة المحاكاة لآلية عمل اتحاد المغرب العربي بمنتدي الشباب المغاربي والذي ينفذه منتدي تمكين المرأة والشباب ومنظمة اجير من الجزائر، أوراش للمواطنة الفاعلة من المغرب، وبقيادة نحن نحب سوسة بتونس .

يأتي هذا في إطار تثمين الوحدة المغاربية وإشراك الشباب المغاربي في دعم و تقوية رؤية مشروع 2521 الخاص بالتنقل الشبابي والاندماج المغاربي

وتم تغيير ممثلين الدول بحيث الليبي يمثل الجمهورية الموريتانية الإسلامية والتونسي يمثل المملكة المغربية والجزائري يمثل دولة ليبيا ومن يمثل دولة هو من يقترح المشكلة وكيفية الحل وباقي الحضور يناقشون ما تم عرضه من الممثلين ومن ثم يتم الإجماع على قرار ألية العمل داخل الإتحاد المغاربي.

كما تم صياغة بعض المقترحات من قبل هؤلاء الشباب، وتم تسليمها إلى السيد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والذي بدوره وعد بالاهتمام بهذه المقترحات وبعرضها على الاتحاد في أول اجتماع قادم.



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