المتوسط

صرح المهندس جبريل حسين، مدير مستشفى غات العام المكلف، أنه في إطار متابعة مستجدات مرضى الكلى في المستشفى؛ تم فجر اليوم الاثنين تسفير المرضى إلى مدينة أوباري لإجراء جلسات الغسيل بوحدة الكلى هناك بعد التنسيق معهم.

وأوضح الحساب الرسمي لمكتب الإعلام بمستشفى غات العام، على فيس بوك، أن المساعي لا تزال مبذولة لنقل المحطة الجديدة من طرابلس إلى غات خلال أسرع وقت وتركيبها مباشرة.

