اجتمع صباح اليوم عضو المجلس البلدي بسرت المكلف بملف البنية التحتية غيث عبد الله، مع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار عميد بلدية سرت رقم 52 لسنة 2017، بشأن الإعداد لورشة عمل للخروج برؤية لإعادة إعمار سرت.

جاء هذا الاجتماع، بحضور مندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير مكتب سرت بمصلحة التخطيط العمراني، حيثُ تم مناقشة الإطار العام للرؤية والتنسيق لعقد الورشة خلال الفترة القادمة.

