«بلدي زليتن» يبحث صرف مرتبات الموظفين

اجتمع عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، مع أعضاء مراقبة الخدمات المالية، لمناقشة سُبل التنسيق مع المصارف العاملة بالبلدية، لصرف المرتبات حين ورود كشف السيولة المالية، وعدم تقديم الصكوك للمقاصة حتى تتم التغطية المالية بحساب المراقبة.

وأكد الاجتماع، على ضرورة أن تقوم القطاعات العاملة بالبلدية بإعداد المرتبات وبرمجتها داخل القطاع وإحالتها إلى مراقبة الخدمات المالية قبل الـ 20 من كل شهر لغرض مراجعتها والصرف حين وصول تحويلة المرتبات.

وشدد الاجتماع الذي عُقد بمقر مراقبة الخدمات المالية على ضرورة إلزام القطاعات بالتعامل مع مراقبة الخدمات المالية بالإيصالات المالية وتوريد الإيرادات السيادية بحساب المراقبة باسم مدينة زليتن.

وتطرق الاجتماع، إلى التنسيق مع مصرف الجمهورية زليتن، بشأن التعامل مع مندوبي المراقبة في الأعمال اليومية والتواصل مع أقسام المصرف، كما تم مناقشة إمكانية توسعة المبنى الخاص بالمراقبة واقتراح إنشاء مبنى خاص بها.

