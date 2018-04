«هاتف ليبيا» تنظم ورشة عمل تحت شعار «الوفاء لأهل العطاء»

المتوسط:

نظمت شركة هاتف ليبيا ورشة عمل، بقاعة الهناء بطرابلس لمعالجة ما يعرف بـ«الملاك الوظيفي داخل الشركة»، وإعطاء الموظفين حقوقهم مقابل السنوات الطويلة التي قدموها في مجال عملهم.

وحضر ورشة العمل عدد كبير من العاملين بشركة هاتف ليبيا بمختلف فروعها على مستوى الدولة، بمشاركة الدكتور محمود الاوجلي رئيس مجلس الإدارة والمهندس، حسين طويلب مدير عام الشركة، ومصطفى كرازة أمين مجلس دراسة الملاك الوظيفي، وعمر الجبالي عضو لجنة الملاك .

وألقى المهندس حسين طويلب مدير عام الشركة، في مستهل افتتاح الورشة، كلمة رحب فيها بالموظفين من جميع مناطق ليبيا، شاكرا لهم سنوات العطاء والتضحيات والإخلاص التي قدموها في سبيل النهوض بالشركة.

وخلصت ورشة العمل بتكليف لجنة تهتم بمتابعة المقترحات التي طرحت من قبل الموظفين بشركة هاتف ليبيا لإيجاد الحلول المناسبة للملاك الوظيفي وصولا إلى منحهم حقوقهم كاملة.

