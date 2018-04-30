المجلس محلي تاورغاء يعقد اجتماعه لبحث هذا الملف

عقد بمقر المجلس المحلي تاورغاء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا ضم رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، مع وفد شركة القضية للدراسات الاستشارية المكلفة من منظمة اليونسيف لخدمات المياه.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي تاورغاء المكلف، عبدالرزاق قاسم، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الاجتماع عقد بحضور مدير ومهندسي مكتب المشروعات بتاورغاء، وتم خلاله دراسة وتقييم المياه الجوفية بتاورغاء، وسبل تطوير شبكات المياه بالمنطقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية