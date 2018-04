المتوسط:

نعت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، ضحايا حادثة سقوط طائرة الشحن العسكرية، التي سَقطت بالقرب من حقل الشرارة النفطي، التي راح ضحيتها ثلاثة من طاقم الطائرة، وإصابة أربعة آخرين.

وتتقدم وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأهالي الضحايا، الذين سقطوا في هذا الحادث الأليم.

