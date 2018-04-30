بلدية بنغازي تجرى أعمال صيانة للجسر الرابط بين منطقتي الصابري و اللثامة

ليبيا – قامت بلدية بنغازي أمس الأحد بالتعاون مع شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري بأعمال الرصف المؤقت للجسر الرابط ما بين منطقتي الصابري واللثامة بمساحة 8 متر عرضاً وبطول 25 متر طولاً.

البلدية أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي بأن أعمال رصف الجسر تطوعية من قبل الشركة تسهيلا لحركة السير لحل المختنقات المرورية ، مشيرةً إلى أن الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة المؤقتة قد تعاقدت مع احدى الشركات المختصة لصيانته بالكامل.

يُشار إلى أن الجسر قد تم تفجيره من قبل الجماعات الإرهابية التي هزمت بعد مواجهات عنيفة مع القوات المسلحة في تلك المنطقة .

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