النشرة الجوية لليبيا: درجات حرارة مرتفعة في مناطق وسط وجنوب البلاد

طرابلس 30 أبريل 2018 (وال) -توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة اليوم الاثنين معتدلة على المناطق الساحلية بينما تكون مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وأورد المركز بيانًا بحالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة في البلاد، جاء بها:

رأس أجدير حتى سرت -سهل الجفارة -جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول تدريجيًا من مساء الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-23) على المناطق الساحلية، وما بين(33-30) على بني وليد، ومزدة، وأبونجيم، وتتحول الرياح يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل إلى (50) كم /ساعة، مثيرةً للأتربة والغبار على المناطق الساحلية، مع ارتفاع فى درجات الحرارة.

بن جواد -سهل بنغازي حتى أمساعد -جالو -مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على طبرق وأقصى الساحل الشرقي، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية شرقية على طبرق والجغبوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-28)، وما بين (35-37) على جالو والجغبوب، وتتحول الرياح يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية.

الجفرة -سبها -غات -غدامس -الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-40)، وما بين (32-35) على غدامس – الحمادة ومناطق الجفرة، وتتحول الرياح يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة، والرمال خاصة على غدامس والحمادة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر اليوم على السرير وتازربو، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الكفرة نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-41) وتسجل انخفاضًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين. (وال – طرابلس) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال