«العامة للاتصالات» تطالب شركات الإنترنت بالحصول على التراخيص اللازمة

طالبت الإدارة العامة لشئون التنظيم بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، أصحاب الشركات والأفراد التي تقوم بتقديم خدمات «الإنترنت» واستيراد معدات الاتصالات وبيعها بدون ترخيص. بالحصول على إذن مسبق.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الاتصالات والمعلوماتية، على فيس بوك، أنه يجب التقيد والالتزام بعدم تقديم خدمات الاتصالات واستيراد المعدات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولفتت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إلى أنها ستقوم بالملاحقة القانونية تجاه كل من يخالف تلك التعليمات.

