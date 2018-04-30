ورشة عمل برعاية «هاتف ليبيا» تحت شعار «الوفاء لأهل العطاء»

المتوسط

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، إقامة ورشة عمل برعاية شركة هاتف ليبيا لمؤسسي الاتصالات والبريد بليبيا تحت شعار «الوفاء لأهل العطاء»

وأوضح الحساب الرسمي، للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتي، عبر فيس بوك، أن الورشة عقدت بقاعة الهناء بطرابلس، برعاية شركة هاتف ليبيا لمعالجة الملاك الوظيفي داخل الشركة وإعطاء الموظفين حقوقهم مقابل السنوات الطويلة التي قدموها في مجال عملهم بتفاني وإخلاص.

شارك في حضور ورشة العمل عددًا كبيرًا من العاملين بشركة هاتف ليبيا بمختلف فروعها على مستوى ليبيا، وهم الدكتور محمود الاوجلي، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسين طويلب، مدير عام الشركة، ومصطفى كرازة أمين، مجلس دراسة الملاك الوظيفي، وعمر الجبالي، عضو لجنة الملاك.

من جانبه، ألقى المهندس حسين طويلب، مدير عام الشركة كلمة رحب خلالها بالموظفين من جميع مناطق ليبيا شاكرا لهم سنوات العطاء والتضحيات والإخلاص التي قدموها في سبيل النهوض بالشركة، منوها بأن ورشة العمل هذه تأتي لإيجاد الحلول الناجعة ولوضع مقترحات للملاك الوظيفي بالشركة بما يخدم الموظفين من بداية عملهم حتى سن التقاعد.

واختتمت الورشة بتكليف لجنة تهتم بمتابعة المقترحات التي طرحت من قبل الموظفين بشركة هاتف ليبيا لإيجاد الحلول المناسبة للملاك الوظيفي وصولا الى منحهم حقوقهم كاملة.

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