مساع لحل احتياجات جِهاز الإِمداد الطّبي فرع البيضاء

عقد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، اجتماعا موسعا مع مدير جهاز الإمداد الطبي فرع البيضاء، رواد الصغير، وعدد من رؤساء الأقسام في الجهاز.

وبحث الاجتماع إجراءات عمل فرع الجهاز بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام والبدء العمل الفعلي، وحل كافة المختنقات والصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الصحي الليبي واحتياجاتها الطارئة لضمان استمرار عمله وتقديم الخدمات.

كما بحث المجتمعون آلية التوزيع العادل للأدوية العامة والجراحية المتواجدة بالجهاز من قبل فرع جهاز الإمداد البيضاء على كافة البلديات والمناطق مع مراعاة معيار الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية.

ومن جانبه أصدر الوكيل العام تعليماته لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات بحل مشكلة إتمام الإجراءات المالية، ومرتبات العاملين من الصيادلة وذلك بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بمدينة بنغازي.

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