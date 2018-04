توظيف المال السياسي في الانتخابات ندوة برعاية «الرقابة الإدارية»

المتوسط:

شاركت هيئة الرقابة الإدارية في الطاولة المستديرة، التي نظمتها «جمعية الشفافية الليبية» يوم الإثنين 30-4-2018م، بالمركز الثقافي بمدينة البيضاء، بعنوان «نزاهة الانتخابات ومراقبة المال السياسي في ليبيا»، والتي شارك فيها ديوان المحاسبة الليبي والعديد من الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في هذا الاجتماع من هيئة الرقابة الإدارية، مدير مكتب الشؤون الإعلامية حمد عيسى محمد، الموظف بمكتب الشؤون القانونية بالهيئة.

وتناولت الطاولة، موضوع الانتخابات وكيفية مراقبة المال السياسي وتوظيفه في الانتخابات وتقديم مقترحات تساهم للحد من الفساد المالي في الانتخابات، لإحالتها إلى الجهات التشريعية بالدولة.

وأوضح مدير مكتب الشؤون الإعلامية بالهيئة، أهمية تفعيل القوانين التي تحد من الفساد، قائلاً: «هيئة الرقابة الإدارية لا توفر جهداً لرصد أي مخالفات والتصدي لها وإحالتها لجهات الاختصاص، وهي دائمًا ما تدعو جميع الجهات التشريعية والقضائية والضبطية ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون معه من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي بدأت تنهش في جسد الوطن، وأن كل ما يتم رصده يتم إبلاغ الجهات المختصة به».

