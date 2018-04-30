انطلاق أعمال الرصف المؤقت للجسر الرابط بين الصابري واللثامة

انطلقت اليوم الإثنين في بلدية بنغازي أعمال الرصف المؤقت للجسر الرابط ما بين منطقتي الصابري واللثامة.

وتتم الأعمال بالتعاون شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري وبين بلدية بنغازي.

ويأتي هذا العمل التطوعي بمساحة ثمانية أمتار عرضا وبطول خمسة وعشرون متر تقريبا من قبل الشركة لتسهيل حركة السير لحل المختنقات المرورية.

يذكر أن الهيأة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة الليبية المؤقتة قد تعاقدت مع إحدى الشركات المختصة لصيانته بالكامل.

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