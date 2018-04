نقص الإمكانيات وتداخل السلطات وراء استقالة مدير مطار طبرق

المتوسط:

أعلن المدير العام لمطار طبرق حسن هليل، الإثنين، استقالته من مهامه؛ لنقص الإمكانيات المتوفرة للمطار، وعدم عناية الدولة به.

وكشف مدير المطار، في بيان تلقت “المتوسط” نسخة منه أن سبب استقالته، هو تداخل السلطات وتعددها شكلا ومضمونا، وعجز الدولة عن دعم الاستراتيجية الموضوعة للارتقاء بالعمل، وتوفير الإمكانات المطلوبة لتطوير المطار والمرافق التابعة له.

كان المدير العالم لمطار طبرق حسن هليل، طالب، في مارس الماضي، الجهات المسؤولة بصيانة عاجلة للمهابط والإنارة بالمطار، واستكمال صالة استقبال الركاب التي نفذت شركة تركية ما نسبته 24 % منها ولم تكملها.

