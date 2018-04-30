سيالة يلتقي السفير البريطاني في ليبيا لمناقشة أخر التطورات بعد لقاء المشري وصالح

عين ليبيا

التقى الوزير محمد الطاهر سيالة بمكتبه ظهر أمس الأحد السفير البريطاني في ليبيا فرانك بيكر.

حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل التعاون المشترك كما تم التباحث حول القضايا الإستراتيجية ذات الأهتمام المشترك.

كما تطرق الطرفان إلى أخر تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة بعد اللقاء الذي جمع بين السيد رئيس مجلس النواب الليبي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة بالإضافة إلى استعراض خطوات المسار الديمقراطي الانتخابي القادم و الجهود الوطنية و الدولية لتحقيق المصالحة الوطنية وإتمام مرحلة الاستقرار السياسي و الاقتصادي في ليبيا.

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