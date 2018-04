«اتحاد عمال قطاع النفط» ينعى ضحايا سقوط طائرة الشحن  

المتوسط

نعى الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز سقوط طائرة الشحن (C-130) وذلك إثر تحطمها بالقرب من مدرج حقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وأضاف الحساب الرسمي الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، عبر فيس بوك، في بيان، أن الاتحاد ينعى بكل أسف وفاة ثلاثة أفراد من طاقم الطائرة، قائلًا: «اللهم أرحمهم وأغفر لهم وتقبلهم القبول الحسن».

وكانت الطائرة المنكوبة تحمل على متنها ثمانية عشر طنًا من المواد التموينية وقطع الغيار اللازمة للصيانة وبعد تفريغ شحنتها وإقلاعها بقليل سقطت على بعد كيلومترين من مدرج الحقل.

