الحكومة المؤقتة تصدر جملة من القرارات

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالسماح لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص وتسييل مبلغ مالي وقدرة (1,800,000 د.ل ) مليون وثمانمائة ألف دينار ليبي لصندوق دعم الزواج لتغطية الترتيبات المالية المتعلقة بالعرس الجماعي الأول بمنطقة غدامس ودرج وماترس وادال وتقطة وشعواء وسناون وذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018.

ويقضي القرار بأن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية .

كما اصدر مجلس الوزراء قرارا آخر يقضي بإعطاء الإذن لوزارة المالية والتخطيط باتخاذ الإجراءات اللازمة بتخصيص مبلغ مالي وقدرة (930,000 د.ل ) تسعمائة وثلاثون ألف دينار ليبي لوزارة الداخلية لتغطية قيمة المستخلص الجاري رقم (1) المتعلق بالعقد رقم 5 لسنة 2017 م الخاص بصيانة مبنى إدارة الدعم المركزي فرع المنطقة الغربية وذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018 م على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية .

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