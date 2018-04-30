اختتام الدورة التدريبية للمعيدين بمدينة زوارة

اختتمت اليوم الاثنين الدورة التدريبية الأولى للمعيدين والتي احتضنتها قاعة المعهد العاليللعلوم والتقنية بزواره ، واشرفت على تنظيمها إدارة التخطيط والمتابعة بالهيئة الوطنية للتعليم التقنيوالفني ، وبمشاركة عدة كليات ومعاهد عليا بالساحل الغربي

وكانت المشاركة في هذه الدورة من عدة معاهد عليا وكليات من مدن صبراته والعجيلات وزواره والجميل ورقدالين استمرت يومين متتاليين

خلال هذه الدورة قدمت عديدالمحاضرات والتدريبات العملية التي يستفيد منها المشارك في مجال تخصصه ، ولتحسين وتنمية قدراته ليكون أداء أفضل له وبالتالي سيكون أفضل للطالب في القريب

فكانت المحاضرة الأولى بعنوان “دور الجودة في تطوير مؤسسات التعليم التقني والفني ” ، والمحاضرة الثانية بعنوان” التخطيط وأهميته في مؤسسات التعليم التقنيوالفني”

كذلك القيت محاضرة تدريبية بعنوان ” دور التدريب في رفع كفاءة المعيدين “.

في اليوم الثاني كانت المحاضرة الأولى تخص الجانب القانوني ، ومنها لائحة المعيدين

و تخلل المحاضرة حلقة نقاش فيما يتعلق بالجانب القانوني لعدة مسائل فنية

أيضا كانت للغلة الإنجليزية مساحة في هذه الدورة حيث كان هناك امتحان لتحديد مستوى المعيد

وأيضا كانت هناك محاضرة في كيفية إعداد السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية ، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة باللغة الإنجليزية

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