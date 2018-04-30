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وزارة التعليم تُحدد مواعيد وأوقات الدراسة خلال شهر رمضان المبارك وتُطالب مراقبي التعليم بتغيير الجداول الدراسية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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