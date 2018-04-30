الصحة العالمية تزود الشرق الليبي بالدم

أعلنت مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عن قيام منظمة الصحة العالمية بنقل اثنين واربعون ألف (42.000) كيس دم إلى مراكز نقل الدم في شرق ليبيا، بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO).

وأوضح المكتب في خبر مقتضب أن مراكز نقل الدم في جميع أنحاء البلاد تعاني من نقص في أكياس الدم وغيرها من المشاكل المنتظمة مثل نقص السيولة المالية. التزمت منظمة الصحة العالمية بتقديم دعم فوري وطويل الأجل لمراكز نقل الدم ، وتعمل المنظمة أيضًا مع السلطات الصحية المحلية على التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات في عام 2018.

وقال الدكتور جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا: “لقد بذلنا في منظمة الصحة العالمية مع شركائنا جهوداً هائلة لمنع انهيار النظام الصحي الليبي ، لكن الآلاف من الناس لا يزالون في حاجة ماسة إلى خدمات صحية حرجة.”

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