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ماذا قال المشري خلال جلسة مجلس الدولة ؟

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين جلسته العادية رقم (30) بمجمع القاعات في قصور الضيافة، لمناقشة مستجدات الحوار السياسي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن رئيس المجلس خالد المشري افتتح الجلسة بكلمة نعى فيها ضحايا طائرة الشحن التي تحطمت أثناء إقلاعها من مطار حقل الشرارة النفطي يوم أمس الأحد.

وأطلع المشري خلال الجلسة أعضاءَ المجلس الأعلى للدولة على تفاصيل زيارته الأخيرة إلى المغرب، وعلى نتائج اللقاءات التي عقدها خلال هذه الزيارة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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