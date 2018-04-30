هون: استثناءات لهؤلاء في سحب أموالهم

ضمن خطته في مساعدة المرضى الذين لايمكنهم الوقوف في طوابير ولا تأخير في الحصول على مستخقاتهم لشراء الادوية التي يحتاجونها اعلن الفرع البلدي هون ببلدية الجفرة بانه تم الاتفاق مع فرع مصرف الجمهورية بهون على صرف السيولة المالية للمواطنين الذين يعانون من الامراض المزمنة والتي تحتاج للعلاج الفوري.

وقال في اعلان نشره ظهيرة اليوم بان المرضي المستهدفين هم الذين يعانون من الفشل الكلوي (غسيل الكلى) و مرضى زراعة الكلى و مرضى التليف الكبدي ومرضى الاورام و مرضى الامراض النفسية.

واشترط المجلس إحضار تقرير طبي حديث من مستشفيى عافية بهون مصدق من الدكتور المختص والإدارة

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