ماذا قال وزير الداخلية الجزائري بشأن التعاون مع ليبيا ؟

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية الجزائري، نورالدين بدوي، على جدية وحكمة الجزائر وليبيا لتعزيز استقرار المنطقة.

جاء ذلك في رسالة شكر وتقدير وجهها المسؤول الجزائري لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، العميد عبدالسلام عاشور، وذلك لمشاركته في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في الجزائر، يومي 7-8 مارس 2018م.

وبين مكتب الإعلام بوزارة الداخلية أن المسؤول الجزائري أثنى خلال رسالته على الرؤى والحكمة التي أفضت على هذه الدورة تألقاً، وتماسكاً قوياً لأمتنا، مشيرا إلى جدية وحكمة البلدين في تعزيز واستقرار المنطقة، وتنسيق العمل المشترك بينهما، في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية، والتي تتطلب تكثيف التعاون العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان وزراء الخارجية العرب المشاركين في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في الجزائر أكدوا على خطورة الإرهاب باعتباره تهديدًا مستمرا للسلم والأمن، داعين إلى ضرورة توحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

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