اختطاف رئيس جائزة سيبتموس سليمان قشوط

أكد مصدر مقرب من عائلة رئبس جائزة سيبتموس الصحفي سليمان قشوط، أن الأخير خُطف من قبل ملثمين بينما كان داخل أحد مقاهي منطقة حي الأندلس في العاصمة طرابلس.

وأوصح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لموقع ليبيا الخبر أن أشخاصًا ملثمين اقتادوا قشوط بعد صلاة العشاء أمس إلى سيارة كتُب عليها “قوة الردع الخاصة.

ومن جانبها، أكدت هيئة دعم وتشجيع الصحافة ما تعرض له قشوط. وأضافت في بيان لها صباح اليوم، أن المدير التنفيذي لجائزة سيبتيموس محمد اليعقوبي اقتيد معه أيضًا أثناء تواجدهما بالمقهى سالف الذكر في حي الأندلس.

واشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن قشوط ألقي القبض عليه على خلفية إقامته مهرجان سبتيموس.

واثارت جائزة سبيتموس بنسختها السادسة والذي اقيم الشهر الماضي في قصر الخلد العامر انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الاحتفالية “دخيلة على عادات وتقاليد المجتمع الليبي”، وتنشر “الانحلال”.

ولم تعلن أي جهة رسمية الى الان اعتقالها لصحفي سليمان قشوط من منطقة حي الأندلس مساء يوم أمس.

الجدير بالذكر أن جائزة “سبتيموس” انطلقت في 2012 وتقام في كل عام، وهي جائزة تمنح للإعلاميين والفنانين والمثقفين من جميع أرجاء ليبيا.

وتعتبر جائزة سبتيموس هي أول جائزة للإذاعة و التلفزيون و الإبداع في ليبيا بعد الثورة الليبية وتنظمها شركة نوميديا قروب التي يترأسها الصحفي سليمان قشوط و بالتعاون مع وزارة الثقافة و المجتمع المدني في ليبيا.

ويقع مقر الجائزة في طرابلس وتستخدم الجائزة شعار التتويج لمن يستحق كشعار مميز لها .

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