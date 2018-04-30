رئيس لجنة الحوار في البرلمان : الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي الحـــل

اعتبر رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، عبد السلام نصية، أن الذهاب إلى الانتخابات قد يكون حلا لتجنب الانقسام المؤسساتي.

وشدد نصية في منشور على صفحته بالفيس بوك، على ضرورة أن تكون الانتخابات رئاسية وبرلمانية، مشترطا تعهد كافة الأطراف بالالتزام بها وبنتائجها، وأن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، كما اقترح نصية إجراء الانتخابات الرئاسية، ثم البرلمانية في نهاية عام 2018، معتبرا أن أهمية الانتخابات تأتي مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية، وتفاقمها، وانتشار الفساد الإداري والمالي، والفوضى العارمة، التي تمهد لاستخدام القوة والعنف في الصراع على النفوذ والمكاسب، بحسب وصفه.

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