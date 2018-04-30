بني وليد: غياب السيولة يجبر الأهالي على الشراء بالصكوك بزيادة تصل 45‎%‎

قام مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” في بني وليد صباح اليوم الاثنين بجولة داخل جميع المصارف العاملة في مدينة بني وليد لمتابعة اوضاع المصارف العاملة في بني وليد عن قرب .

ولاحظ المراسل أن جميع المصارف في المدينة تمر بطوابير الإيداع المصرفي للمحلات والصيدليات ومجازر اللحوم التي تتعامل بالصكوك المصرفية.

حيث يحدث تزاحم كبير بين المواطنين لإيداع القيمة لاصحاب تلك المحلات التجارية لسد حاجاتهم من السلع الاساسية للأسر.

وأوضح مصباح مسعود اجديد احد سكان بني وليد وأحد الذين يتعاملون مع المحلات التجارية التي تتعامل بالصكوك أن التجار يستغلون عدم وجود سيولة مالية بالمصارف لزيادة قيم السلع إلى أكثر من 45‎%‎ على سعرها الأصلي مما يرهقنا في سداد حاجاتنا الاساسية من السلع .

وبدأت الأزمة المالية تتطور اكثر من المده الماضية مع التأخر المستمر في ايداع المرتبات القطاعات العامة .

يذكر أن مدينة بني وليد لم تصلها السيولة المالية لأكثر من 3 أشهر متتالية .

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