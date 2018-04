انطلاق فعاليات يوم المرور العالمي برعاية «داخلية الوفاق»

المتوسط:

تحيي إدارة المرور وشؤون التراخيص التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، يوم المرور العالمي، وأسبوع المرور العربي الموحد، والذي يصادف الخامس من مايو من كل عام، وذلك تحت شعار «التزامك بالنظام.. دليل وعيك».

ووضعت إدارة المرور وشؤون التراخيص، برنامجاً شاملاً، يتضمن إقامة حلقات في مجال التوعية المرورية لدى المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع أئمة المساجد، والخطباء بالهيئة العامة للأوقاف، للتنبيه بمخاطر الحوادث المرورية، وما تسببه من كوارث أدت إلى حدوث خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

ويشارك في إحياء يوم المرور العالمي، وأسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام، مؤسسات المجتمع المدني، والكشافة والمرشدات، وفرق العمل التطوعي والهلال الأحمر.

ويأتي إحياء فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام، انعكاساً لتحقيق الأهداف المرجوة، لوزارة الداخلية، وإداراتها المختلفة.

