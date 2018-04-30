فرنسا تؤكد دعمها إجرء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة أن يتقدم المسار السياسي في ليبيا ضمن خطة الأمم المتحدة التي يعمل عليها مبعوثها غسان سلامة، مؤكدًا أن بلاده تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في القاهرة ، مساء امس الاحد، جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وقال لودريان إنه ناقش مع الجانب المصري تطورات الأوضاع في ليبيا وخارطة الطريق للحل السياسي، مؤكدًا أن مصر دولة شريكة لفرنسا وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وحول الاوضاع في الجنوب الليبي بيّن لودريان أن فرنسا ليس لديها رد عمّا يحدث في الجنوب الليبي، وفرنسا ترى أنه يجب إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية هذا العام وتسعى لجعل الجيش متوحدًا، مشيرا أنه يجب أن يتم التركيز على العملية الانتخابية من أجل وحدة الأراضي الليبية.

و عقد شكري ولودريان جولة مباحثات موسعة بمقر وزارة الخارجية المصرية لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وخارطة الطريق للحل السياسي للأزمة الليبية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد على صفحة وزارة الخارجية المصرية .

وأوضح أبوزيد أن مباحثات شكري ولودريان تناولت الوضع فى ليبيا، حيث أعرب الجانبان عن سعادتهما بالتنسيق والتشاور القائم بين البلدين بشأن دعم جهود بناء التوافق الوطني ودعم الاستقرار فى ليبيا.

وأكد أبوزيد أن وزير الخارجية سامح شكري حرص خلال اللقاء على إحاطة نظيره الفرنسى بالجهود التى تقوم بها مصر على مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التي ترعاها القارهة منذ سبتمبر 2017.

الجدير بالذكر أن ان القاهرة استقبلت اليومين الماضيين المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة وناقشت معه التطورات السياسية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر