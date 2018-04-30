الجهيناوي : هدف تونس هو إيجاد حل سريع في ليبيا لإعادة أمنها واستقرارها

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن مبادرة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي حول ليبيا قد أسهمت بشكل كبير في توجه الأطراف الليبية إلى الحوار، واعتباره الحل الوحيد لإيجاد توافق فيما بينهم.

الجهيناوي وفي حوار مع إحدى الإذاعات التونسية، أشار إلى أن الليبيين اليوم يرون أن الحل لن يكون إلا من خلال الخطة الأممية التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة. مؤكدا أن هدف تونس هو إيجاد حل سريع في ليبيا لإعادة أمنها واستقرارها.

هذا كما أكد الجهيناوي إعادة فتح القنصلية التونسية في ليبيا، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في ليبيا قد تحسن.

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